Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray MCT Technic, Bahçeşehir Koleji'ni 82-72'lik skorla geçti. Maç, heyecan dolu anlara sahne olurken, Galatasaray'dan Robinson Jr. 16, Palmer Jr. 19 sayı ile etkili oldu.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Murat Ciner

Galatasaray MCT Technic: Robinson Jr. 16, Can Korkmaz 6, Palmer Jr. 19, Gillespie 10, White Jr. 4, McCollum 16, Meeks 4, Rıdvan Öncel, Petrucelli, Muhsin Yaşar 7

Bahçeşehir Koleji: Mitchell 3, Flynn 13, İsmet Akpınar 3, Cavanaugh 12, Williams 10, Ford 9, Homesly 12, Furkan Haltalı 9, Ponitka, Göktuğ Baş 1

1. Periyot: 20-18

Devre: 39-39

3. Periyot: 74-51

Beş faulle çıkanlar: 37.53 Robinson ( Galatasaray MCT Technic), 37.57 Mitchell (Bahçeşehir Koleji)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-72 yendi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ortağına sinirlendi, elinde satırla kendini kilitlediği dükkanı ateşe verdi

Ortağına sinirlenince dehşet saçtı! Polis camları kırarak içeri girdi
Sosyal medyada gündem olan 'Yardım çığlığı' asılsız çıktı

Tuncelili kadının "Yardım çağrısı" paylaşımı başına iş açtı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Ortağına sinirlendi, elinde satırla kendini kilitlediği dükkanı ateşe verdi

Ortağına sinirlenince dehşet saçtı! Polis camları kırarak içeri girdi
İnanılmaz son! 90+6'da öne geçen Manisa FK üstünlüğünü koruyamadı

İnanılmaz! 90+5'te 1-1 olan maçın skorunu duyanlar inanamıyor
''Takımdan gidecek'' denmişti! Beşiktaş'ta ayrılık iptal

''Takımdan gidecek'' denmişti! Beşiktaş'ta ayrılık iptal