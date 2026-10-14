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Galatasaray MCT Technic, 24 yaşındaki ABD'li oyun kurucu KJ Simpson'ı transfer etti

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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, 24 yaşındaki ABD'li oyun kurucu KJ Simpson'ı transfer ettiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre anlaşma sağlanırken Simpson, kariyerinde NBA takımları Charlotte Hornets ve Denver Nuggets'ta forma giymişti.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu KJ Simpson'ı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandı.

KJ Simpson, kariyerinde daha önce Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Charlotte Hornets ve Denver Nuggets'ta forma giymişti.

Kaynak: AA
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