Galatasaray, Mario Lemina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı. 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon 41 maça çıkıp 3 gol attı.
Galatasaray, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamaya göre 32 yaşındaki futbolcu, 2 yıl daha Galatasaray kadrosunda yer alacak.
Geçen sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Lemina, 3 gol kaydetti.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat