Haberler

Galatasaray, Mario Lemina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı. 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon 41 maça çıkıp 3 gol attı.

Galatasaray, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamaya göre 32 yaşındaki futbolcu, 2 yıl daha Galatasaray kadrosunda yer alacak.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Lemina, 3 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
Trump: Husiler, Kızıldeniz'i kapatırsa icabına bakarız

Trump'ın son tehdidi İran'a değil: İcabınıza bakarız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye birincisi Şanlıurfa'dan! İşte okumak istediği bölüm

Türkiye birincisi Şanlıurfa'dan! İşte okumak istediği bölüm
AK Parti'ye geçeceği konuşulan İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban sessizliğini bozdu: Bir insan boşanacağı zaman baba evine döner

AK Parti'ye geçeceği konuşulan İYİ Partili vekil sessizliğini bozdu
Tarlada beyin kanaması geçiren 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi

Genç kadını ölüm, tarlada çapa yaparken buldu
Gaziantepli iş adamından ''Salah transferine sponsor oldu'' iddialarına yanıt

''Salah transferi için 1 milyon Euro verecek'' iddiasına jet açıklama
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı

İddianame tamamlandı! Caninin anne ve babası gün yüzü göremeyecek
Mustafa Sarıgül ve Mahmut Tanal'dan yeni parti açıklaması

Video yayınlayıp taraflarını belli ettiler
Fenerbahçe'de Talisca kararı Polonya'dan sonra verilecek

Talisca için karar!