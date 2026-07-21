Galatasaray, Mario Lemina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamaya göre 32 yaşındaki futbolcu, 2 yıl daha Galatasaray kadrosunda yer alacak.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Lemina, 3 gol kaydetti.