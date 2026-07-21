Galatasaray'da Mario Lemina ile yola devam

GALATASARAY, tecrübeli orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın sözleşmesini 2 yıllığına yeniledi.

Sarı-kırmızılı kulüp, kontratı sona eren 32 yaşındaki Gabonlu futbolcuyla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Böylece Lemina, önümüzdeki iki sezonda da Galatasaray forması giymeyi sürdürecek.

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı ekip adına 41 resmi karşılaşmada görev yapan Mario Lemina, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı