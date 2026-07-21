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Galatasaray, Lemina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Lemina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Galatasaray, 32 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geçen sezon 41 maçta 3 gol 2 asist kaydetti.

Galatasaray, Gabonlu oyuncu Mario Lemina'nın sözleşmesini iki yıl daha uzattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki oyuncu Mario Lemina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Lemina geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 41 maçta forma giyerken, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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