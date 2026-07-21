Galatasaray, Lemina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, 32 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geçen sezon 41 maçta 3 gol 2 asist kaydetti.
Galatasaray, Gabonlu oyuncu Mario Lemina'nın sözleşmesini iki yıl daha uzattığını açıkladı.
Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki oyuncu Mario Lemina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Lemina geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 41 maçta forma giyerken, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı