Galatasaray, Marcao'nun yerini Malang Sarr ile doldurmak için düğmeye bastı
Galatasaray, Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun yerini doldurmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Chelsea'de top koşturan Malang Sarr için nabız yokladı.
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Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, savunma hattına kaliteli bir ismi katmak istiyor. Marcao ayarında bir savunmacı arayan sarı-kırmızılıların listesine Malang Sarr'ı aldığı ifade edildi.
GALATASARAY GÜÇLÜ BİR SAVUNMA TANDEMİ OLUŞTURMAK İSTİYOR
Sporx'in haberine göre, mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Galatasaray, güçlü bir savunma tandemi oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un Malang Sarr'ı kadrosunda görmek istediği belirtildi.
KİRALAMA FORMÜLÜYLE GİDİLDİ
Galatasaray, Chelsea yönetiminin kapısını kiralama formülü ile çaldığı aktarıldı. Kulübü ile mevcut sözleşmesi 3 sezon daha devam edecek olan Malang Sarr için temaslar sürüyor.
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