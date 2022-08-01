Galatasaray, Marcao'nun yerini Malang Sarr ile doldurmak için düğmeye bastı

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, savunma hattına kaliteli bir ismi katmak istiyor. Marcao ayarında bir savunmacı arayan sarı-kırmızılıların listesine Malang Sarr'ı aldığı ifade edildi.

GALATASARAY GÜÇLÜ BİR SAVUNMA TANDEMİ OLUŞTURMAK İSTİYOR

Sporx'in haberine göre, mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Galatasaray, güçlü bir savunma tandemi oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un Malang Sarr'ı kadrosunda görmek istediği belirtildi.

KİRALAMA FORMÜLÜYLE GİDİLDİ

Galatasaray, Chelsea yönetiminin kapısını kiralama formülü ile çaldığı aktarıldı. Kulübü ile mevcut sözleşmesi 3 sezon daha devam edecek olan Malang Sarr için temaslar sürüyor.