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Galatasaray Manchester United Maçı İçin İngiltere'ye Gitti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United ile karşılaşmak üzere İngiltere'ye hareket etti.