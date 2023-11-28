Galatasaray, Manchester United maçı için hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında yarın sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma ve koşu çalışmaları ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Manchester United maçının taktiği üzerine çalışıldı. Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı antrenmanda yer alırken, Davinson Sanchez ise sakatlığı sebebiyle antrenmana katılmadı. Öte yandan antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da izledi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Manchester United'ı ağırlayacak.