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Kerem'in takım arkadaşı da Galatasaray'a "Evet" dedi

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Galatasaray, Manchester City'nin bonservisine sahip olduğu ve Kerem Aktürkoğlu'nun da oynadığı Benfica'da kiralık olarak forma giyen Issa Kabore ile anlaşma sağladı.

Ara transfer çalışmalarına hız kesmeden ve ara vermeden devam eden Süper Lig devi Galatasaray'dan çok konuşulacak bir hamle geldi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı-kırmızılılar, Benfica'da kiralık olarak forma giyen Manchester Cityli Issa Kabore ile anlaşma sağladı. Burkina Fasolu futbolcuyu ikna eden Galatasaray, önümüzdeki günlerde ise bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi Manchester City ile masaya oturacak.

Galatasaray Manchester City'nin yıldızıyla anlaştı

OKAN BURUK ÖZELLİKLE İSTİYOR

23 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla kadroda görmek istediği ve bu nedenle şartların zorlanacağı belirtildi. Kiralık oynadığı Benfica'da bu sezon 7 maça çıkan 23 yaşındaki Kabore, 1 asist yaptı.

Kerem'in takım arkadaşı da Galatasaray'a
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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"Bu vahşiden neden şüphelenmiyorsunuz?"
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