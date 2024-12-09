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Galatasaray, Malmö Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Malmö Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynayacağı maç için antrenmanlarına bugün başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idmanda, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çeşitli pas çalışmaları ve 2'ye 2 oyun gerçekleştirildi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 2'ye 2 oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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