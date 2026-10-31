Galatasaray Madeş Mobilya, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'u 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Madeş Mobilya, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'u 3-0 yendi. Mücadele 25-23, 25-17 ve 25-22'lik setlerle 83 dakikada tamamlandı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: İbrahim Acar, Mehmet Topal
Galatasaray Madeş Mobilya: Emir Pınar, Ma'a, Maar, Yiğit Kaplan, Can Koç, Gökçen Yüksel (Abdulsamet Yalçın, Doğukan Ulu, Cafer Kirkit, Efe Mandıracı)
Sultanbeyli Belediyespor: Abdullah Çam, Oğuzhan Karasu, Dirlic, Emre Fırat, Yüksel Bıdak, Corre (Caner Ergül, Yunus Emre Erşahin, Turgay Doğan, Yılmaz Üner, Mustafa Cervatoğlu, Emin Gök, Çağatay Durmaz, Burhan Zorluer)
Setler: 25-23, 25-17, 25-22
Süre: 83 dakika (28, 24, 31)
Sms Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Madeş Mobilya, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'u 3-0 yendi.