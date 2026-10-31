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Galatasaray Madeş Mobilya, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'u 3-0 yendi

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Galatasaray Madeş Mobilya, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'u 3-0 yendi
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SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Madeş Mobilya, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'u 3-0 yendi. Mücadele 25-23, 25-17 ve 25-22'lik setlerle 83 dakikada tamamlandı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İbrahim Acar, Mehmet Topal

Galatasaray Madeş Mobilya: Emir Pınar, Ma'a, Maar, Yiğit Kaplan, Can Koç, Gökçen Yüksel (Abdulsamet Yalçın, Doğukan Ulu, Cafer Kirkit, Efe Mandıracı)

Sultanbeyli Belediyespor: Abdullah Çam, Oğuzhan Karasu, Dirlic, Emre Fırat, Yüksel Bıdak, Corre (Caner Ergül, Yunus Emre Erşahin, Turgay Doğan, Yılmaz Üner, Mustafa Cervatoğlu, Emin Gök, Çağatay Durmaz, Burhan Zorluer)

Setler: 25-23, 25-17, 25-22

Süre: 83 dakika (28, 24, 31)

Sms Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Madeş Mobilya, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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