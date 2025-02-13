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Galatasaray maçındaki VAR hakemi bir ülkeyi daha karıştırdı

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Danimarka Futbol Federasyonu, Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR hakemi Jakob Sundberg ile röportaj yapmak isteyen basın mensuplarına izin vermedi. Sundberg'in röportaj taleplerine olumlu yanıt vermemesi ve federasyonun konu hakkında bilgi almak isteyen basın mensuplarına olumlu bir yanıt vermemesi ülke basınında gündem oldu.

Yarıda kalan Galatasaray- Adana Demirspor maçında VAR hakemi olan Jakob Sundberg, ülkesi Danimarka'da da gündem olmayı başardı.

İZİN VERMEDİLER

Ülke basınındaki birçok gazetecinin kendisine ulaşmak istemesine rağmen Sundberg, hiçbir röportaj talebine olumlu geri dönüşte bulunmadı. Öte yandan Danimarka Futbol Federasyonu da kendilerine ulaşarak bilgi almak isteyen basın mensuplarına olumlu bir yanıt vermedi.

GÜNDEM OLDU

Danimarka basınına göre; Danimarka Futbol Federasyonu, basın mensuplarının konu hakkında diğer hakemler ile de irtibata geçmesine engel oldu. Sundberg'in röportaj taleplerine olumlu yanıt vermemesi ve federasyonun konu hakkında bilgi almak isteyen basın mensuplarına olumlu bir yanıt vermemesi ülke basınında gündem oldu.

Jakob Sundberg, Danimarka Superliga sezonu ilk maçında pazartesi günü Randers-Kopenhag maçında yine VAR hakemi olacak.

Galatasaray maçındaki VAR hakemi bir ülkeyi daha karıştırdı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Bu var hakemin ayağına top verilsin, sektire sektire sektir olsun gitsin hakemlikten..

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Haber Yorumlarıayhan buyuk:

Aktif hakemlerin röportaj vermediğini siz de biliyorsunuz. Gündem olduğu da yok. haberinize tıkladık tamam mutlu oldunuz mu?

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