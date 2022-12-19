Galatasaray maçında verdiği kararlarla kıyamet kopartan hakem geri döndü! İşte atandığı maç

Süper Lig'in 11. haftasında 2-2 sona eren Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasında verdiği kararlarla sarı-kırmızılı camianın tepkisini çeken hakem Ali Palabıyık, o günden bu yana ilk kez bir maça atandı. Deneyimli hakem, Türkiye Kupası'nda oynanacak Kasımpaşa-Ümraniyespor maçında düdük çalacak.