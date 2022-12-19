Galatasaray maçında verdiği kararlarla kıyamet kopartan hakem geri döndü! İşte atandığı maç
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Süper Lig'in 11. haftasında 2-2 sona eren Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasında verdiği kararlarla sarı-kırmızılı camianın tepkisini çeken hakem Ali Palabıyık, o günden bu yana ilk kez bir maça atandı. Deneyimli hakem, Türkiye Kupası'nda oynanacak Kasımpaşa-Ümraniyespor maçında düdük çalacak.
Deneyimli hakem Ali Palabıyık, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Alanyaspor maçının ardından ilk kez bir mücadelede düdük çalacak.
TÜRKİYE KUPASI'NDA GÖREVLENDİRİLDİ
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Elemesi'ndeki salı günü yapılacak maçların hakemlerini açıkladı. Uzun zamandır maç verilmeyen hakem Ali Palabıyık, Kasımpaşa-Ümraniyespor karşılaşmasına atandı. Palabıyık'ın düdük çalacağı karşılaşma, 20 Aralık Salı günü saat 13.00'te Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.
GALATASARAY MAÇINDAKİ KARARLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Alanyaspor maçında düdük çalan Ali Palabıyık'a o tarihten bu yana maç verilmemişti. Yönetimyle o karşılaşmada sarı-kırmızılı camianın büyük tepkisini çeken Palabıyık, Galatasaray aleyhine 2 kırmızı kart vermiş ve sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiği maçı 2-2'lik skorla tamamlamıştı.