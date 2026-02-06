Haberler

İstanbulsporlu İsa Doğan'ın yüzünde kompleks kırıklar tespit edildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan kaleci İsa Doğan'da yapılan tetkikler sonucunda kompleks yüz kırıkları tespit edildi. Ameliyat geçirdiği bildirilen futbolcuya geçmiş olsun dilekleriyle destek verildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen kaleci İsa Doğan'da kompleks yüz kırıkları tespit edildi.

Sarı-siyahlı kulübün ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İsa Doğan'ın rakibiyle çarpıştıktan sonra oyundan çıkmak zorunda kaldığı hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan tetkikler sonucunda oyuncumuzda kompleks yüz kırıkları tespit edilmiştir. Futbolcumuz, Acıbadem Maslak Hastanesinde gerçekleştirilen kontrollerin ardından, ilgili branşların katılımıyla başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

