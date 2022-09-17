Galatasaray maçında kaleye stoper geçti! Mauro Icardi yaptığıyla rakip taraftarların diline fena düştü

Konyaspor'un Galatasaray'a 2-1 kaybettiği maçın son dakikalarında konuk ekibin kalecisi Sehic gördüğü kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 4 futbolcuyu 3 seferde değiştirdiği için başka hakkı kalmayan Konyaspor'da kaleye stoper Adil Demirbağ geçti. Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü yeni transferi Mauro Icardi'nin ise bir pozisyonda Demirbağ'ı geçememesi Galatasaray'ın ezeli rakiplerinin taraftarları arasında sosyal medyada espri konusu oldu.