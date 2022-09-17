Galatasaray maçında kaleye stoper geçti! Mauro Icardi yaptığıyla rakip taraftarların diline fena düştü
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Konyaspor'un Galatasaray'a 2-1 kaybettiği maçın son dakikalarında konuk ekibin kalecisi Sehic gördüğü kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 4 futbolcuyu 3 seferde değiştirdiği için başka hakkı kalmayan Konyaspor'da kaleye stoper Adil Demirbağ geçti. Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü yeni transferi Mauro Icardi'nin ise bir pozisyonda Demirbağ'ı geçememesi Galatasaray'ın ezeli rakiplerinin taraftarları arasında sosyal medyada espri konusu oldu.
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın son dakikalarında saha karıştı.
KALEYE ADİL DEMİRBAĞ GEÇTİ
İki takım futbolcuları arasında tansiyon yükselirken Konyaspor'da kaleci Sehic kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 4 oyuncu değişikliğini 3 seferde yapan ve başka hakkı kalmayan Konyaspor'da kaleye stoper Adil Demirbağ girdi.
ICARDI'NİN ŞUTUNDA KONTROLÜ SAĞLADI
Kalesinde gol görmeyen Adil Demirbağ, bir pozisyonda ise Galatasaray'ın dünyaca ünlü santrforu Icardi'ye fileleri havalandırma fırsatı vermedi. Demirbağ, Arjantinli golcünün şutunda topu kontrol ederken sosyal medya yıkıldı. Galatasaray'ın ezeli rakiplerinin taraftarları, Icardi'nin performansını esprili bir dille eleştirdi.