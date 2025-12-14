Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında salı gecesi Monaco ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Karşılaşmanın ardından yaşanan bir olay ise maçın önüne geçti. Fransızca yayın yapan NiceMatin gazetesi, maçı izlemek için Monaco'ya giden ve Paris'te yaşadıkları belirtilen Türk baba ve oğlun, Monaco Prensesi Stéphanie Marie Elisabeth Grimaldi'nin 33 yaşındaki oğlu Louis Ducruet'i darp ettiğini yazdı.

PRENSESİN OĞLU VE 2 ARKADAŞINA SALDIRDILAR

Haberde yer alan bilgilere göre Selman B. ve babası Hasan B., maç sonrası II. Louis Stadyumu'nun VIP tribününde bulunan Ducruet ve iki arkadaşına saldırdı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan iki Türk, Monaco'da bir gece gözaltında tutulduktan sonra mahkemeye sevk edilerek tutuklandı. Grimaldi Ailesi'ne yönelik saldırı iddiası, Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan Monaco'da büyük yankı uyandırdı.

OLAY TUVALETE GİTTİKLERİ SIRADA YAŞANDI

Monaco Ceza Mahkemesi Başkanı Florestan Bellinzona, saldırının maç sonrası Ducruet ve arkadaşlarının tuvalete gittiği sırada gerçekleştiğini açıkladı. Olay anına ilişkin herhangi bir görüntünün bulunmadığı da mahkeme tarafından kamuoyuna duyuruldu. Mahkemede ifade veren Ducruet, yaşadığı korkuyu dile getirerek, "Hayatımdan endişe ettim. O yumruğu alsaydım yere yığılabilir, nakavt olabilirdim. Linç edilmekten korktum" dedi. Hasan B. ve Selman B. ise gerginliği kendilerinin başlatmadığını, yaşananların yalnızca karşılıklı bir itişmeden ibaret olduğunu savundu.

Louis Ducruet.

3 YIL BOYUNCA MONACO'YA GİRİŞLERİ YASAK

Mahkeme, Galatasaray taraftarı baba ve oğul hakkında 2 ay süreyle ertelenmiş hapis cezası verdi. Ayrıca her iki ismin de 3 yıl boyunca Monaco'ya girişinin yasaklanmasına hükmedildi. Mahkeme, iki sanığın üç mağdura ayrı ayrı 1.000'er euro tazminat ödemesine de karar verdi. Hükmün açıklanmasının ardından serbest bırakılan Hasan B. ve Selman B., yaşadıkları Fransa'ya geri döndü.