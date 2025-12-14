Haberler

Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Güncelleme:
Galatasaray'ın 9 Aralık'ta oynadığı Monaco karşılaşmasını izlemeye giden Selman B. ve Hasan B, Monaco Prensesi Stéphanie Marie Elisabeth Grimaldi'nin 33 yaşındaki oğlu Louis Ducruet ve 2 arkadaşını darp etti. Gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderilen Türk baba-oğul, 3 yıl boyunca Monaco'ya giriş yasağı ile serbest bırakıldı.

  • Galatasaray taraftarı Hasan B. ve Selman B., Monaco Prensesi Stéphanie Marie Elisabeth Grimaldi'nin oğlu Louis Ducruet ve iki arkadaşına saldırdı.
  • Monaco mahkemesi, Hasan B. ve Selman B.'ye 2 ay ertelenmiş hapis cezası verdi, 3 yıl Monaco'ya giriş yasağı koydu ve her birinden üç mağdura 1.000'er euro tazminat ödemesini kararlaştırdı.
  • Saldırı, Galatasaray'ın Monaco'ya 1-0 yenildiği Şampiyonlar Ligi maçı sonrası, Louis Ducruet ve arkadaşlarının tuvalete gittiği sırada gerçekleşti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında salı gecesi Monaco ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Karşılaşmanın ardından yaşanan bir olay ise maçın önüne geçti. Fransızca yayın yapan NiceMatin gazetesi, maçı izlemek için Monaco'ya giden ve Paris'te yaşadıkları belirtilen Türk baba ve oğlun, Monaco Prensesi Stéphanie Marie Elisabeth Grimaldi'nin 33 yaşındaki oğlu Louis Ducruet'i darp ettiğini yazdı.

PRENSESİN OĞLU VE 2 ARKADAŞINA SALDIRDILAR

Haberde yer alan bilgilere göre Selman B. ve babası Hasan B., maç sonrası II. Louis Stadyumu'nun VIP tribününde bulunan Ducruet ve iki arkadaşına saldırdı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan iki Türk, Monaco'da bir gece gözaltında tutulduktan sonra mahkemeye sevk edilerek tutuklandı. Grimaldi Ailesi'ne yönelik saldırı iddiası, Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan Monaco'da büyük yankı uyandırdı.

OLAY TUVALETE GİTTİKLERİ SIRADA YAŞANDI

Monaco Ceza Mahkemesi Başkanı Florestan Bellinzona, saldırının maç sonrası Ducruet ve arkadaşlarının tuvalete gittiği sırada gerçekleştiğini açıkladı. Olay anına ilişkin herhangi bir görüntünün bulunmadığı da mahkeme tarafından kamuoyuna duyuruldu. Mahkemede ifade veren Ducruet, yaşadığı korkuyu dile getirerek, "Hayatımdan endişe ettim. O yumruğu alsaydım yere yığılabilir, nakavt olabilirdim. Linç edilmekten korktum" dedi. Hasan B. ve Selman B. ise gerginliği kendilerinin başlatmadığını, yaşananların yalnızca karşılıklı bir itişmeden ibaret olduğunu savundu.

3 YIL BOYUNCA MONACO'YA GİRİŞLERİ YASAK

Mahkeme, Galatasaray taraftarı baba ve oğul hakkında 2 ay süreyle ertelenmiş hapis cezası verdi. Ayrıca her iki ismin de 3 yıl boyunca Monaco'ya girişinin yasaklanmasına hükmedildi. Mahkeme, iki sanığın üç mağdura ayrı ayrı 1.000'er euro tazminat ödemesine de karar verdi. Hükmün açıklanmasının ardından serbest bırakılan Hasan B. ve Selman B., yaşadıkları Fransa'ya geri döndü.

Erdem Aksoy
