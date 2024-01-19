Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da dev maç öncesi çarpıcı bir gelişme yaşandı. Takımın yıldızlarından Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok, süresiz kadro dışı bırakıldı.

"TAKIMDAN AYRI İDMAN YAPACAKLAR"

Trabzonspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır. Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.