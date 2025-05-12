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Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'a kötü haber

Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'a kötü haber
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Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, Galatasaray ile oynanacak kupa finali öncesi yapılan son antrenmana katılmadı. Ligdeki Galatasaray maçında dizinden sakatlanan file bekçisinin oynayıp oynamayacağı salı günü netlik kazanacak.

Çarşamba günü Galatasaray ile kupa finalinde karşılaşacak olan Trabzonspor'a takım kaptanı Uğurcan Çakır'dan kötü haber geldi.

ANTRENMANA KATILMADI

Yunus Emre Sel'in haberine göre; Ligdeki Galatasaray maçında dizinden sakatlanan Uğurcan Çakır, kupa finali öncesinde gerçekleştirilen son idmana katılım sağlayamadı. Yıldız kalecinin, Galatasaray karşısında forma giyip giyemeyeceğinin maçtan 1 gün önce netlik kazanacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bordo-mavilililer ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan Uğurcan Çakır, bu sezon forma giydiği 42 maçta kalesinde 49 gol gördü. Tecrübeli eldiven, 18 maçta da kalesini gole kapadı. 29 yaşındaki kalecinin piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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