Haberler

Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda zorunlu bir değişiklik yaptı. Sakatlanan genç stoper Giovanni Leoni'nin yerine yıldız futbolcu Federico Chiesa'yı kadroya dahil etti. Bu hamle, UEFA'nın geçtiğimiz haftalarda aldığı bir kararla mümkün oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda zorunlu bir değişiklik yaptı. Merseyside temsilcisi, İngiltere Lig Kupası'nda Southampton ile oynanan karşılaşmada sakatlanan 18 yaşındaki stoper Giovanni Leoni'nin yerine, yıldız kanat oyuncusu Federico Chiesa'yı kadroya dahil etti.

UEFA KURAL DEĞİŞTİRMİŞTİ

UEFA, geçtiğimiz haftalarda Avrupa kupaları için önemli bir karar almıştı. Yeni düzenlemeye göre, grup aşamasının altıncı maç gününe kadar uzun süreli sakatlık veya hastalık yaşayan bir oyuncunun yerine kadroya en fazla bir futbolcu eklenmesine izin veriliyor. Liverpool da bu kuraldan faydalanarak Chiesa'yı listeye dahil etti.

DEV MAÇ NE ZAMAN?

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak. Dev mücadele 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı

Milyonlarca ton petrol Türkiye'den akacak! Vana bu sabah açıldı
Hani oynuyordu? Güllü'nün 6. kattan düşmeden önceki görüntülerinde dikkat çeken detay

Hani oynuyordu? Güllü'nün son görüntülerinde dikkat çeken detay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ozan Tufan'ın oğlunun okula giderken giydiği kostüm bomba

Ozan Tufan'ın oğlunun okula giderken giydiği kostüm bomba
Başörtüsü yasağını kutlayan grubun karşısına geçip bağırdı: Burası Müslüman Türk devletidir

Grubun karşısına geçip bağırdı: Burası Müslüman Türk devletidir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.