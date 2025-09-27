Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda zorunlu bir değişiklik yaptı. Merseyside temsilcisi, İngiltere Lig Kupası'nda Southampton ile oynanan karşılaşmada sakatlanan 18 yaşındaki stoper Giovanni Leoni'nin yerine, yıldız kanat oyuncusu Federico Chiesa'yı kadroya dahil etti.

UEFA KURAL DEĞİŞTİRMİŞTİ

UEFA, geçtiğimiz haftalarda Avrupa kupaları için önemli bir karar almıştı. Yeni düzenlemeye göre, grup aşamasının altıncı maç gününe kadar uzun süreli sakatlık veya hastalık yaşayan bir oyuncunun yerine kadroya en fazla bir futbolcu eklenmesine izin veriliyor. Liverpool da bu kuraldan faydalanarak Chiesa'yı listeye dahil etti.

DEV MAÇ NE ZAMAN?

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak. Dev mücadele 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.