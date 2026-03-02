Haberler

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, sakatlığı nedeniyle iki maçı kaçıran genç yıldız Florian Wirtz'in sakatlık durumuna dair açıklamalarda bulundu. Wirtz, Wolverhampton ile oynanacak iki maçta da forma giyemeyecek. Slot, futbolcunun geri dönüş tarihi konusunda ise net bir bilgi vermedi. Wirtz'in 10 Mart'taki Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceği de belirsizliğini koruyor.

  • Florian Wirtz, Wolverhampton ile oynanacak iki maçta forma giyemeyecek.
  • Florian Wirtz'in Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceği belirsiz.
  • Florian Wirtz, bu sezon Liverpool formasıyla 35 maçta 6 gol ve 8 asist yaptı.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, düzenlediği basın toplantısında sakatlığı bulunan Florian Wirtz'in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Genç yıldızın sahalara dönüş tarihi netlik kazanmadı.

İKİ MAÇTA DA FORMA GİYEMEYECEK

Sakatlığı nedeniyle Nottingham Forest ve West Ham karşılaşmalarını kaçıran 22 yaşındaki futbolcu, Wolverhampton ile oynanacak iki maçta da görev yapamayacak. Liverpool, salı günü Premier Lig'de Wolverhampton ile karşılaşacak, cuma günü ise FA Cup'ta yine aynı rakibe karşı sahaya çıkacak. Arne Slot, Wirtz'in bu iki mücadelede forma giyemeyeceğini açıkladı.

"GERİ DÖNÜŞ TARİHİNİ GERÇEKTEN BİLMİYORUM"

Hollandalı teknik adam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayı yineleyerek, "Florian Wirtz'in ne zaman geri döneceğini bilmiyorum. Genellikle bunu söylediğimde aslında durumu biliyorumdur ama paylaşmak istemem. Bu kez gerçekten bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Slot, yıldız futbolcunun önümüzdeki hafta içinde bir noktada geri dönmesini beklediklerini belirtti.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ BELİRSİZLİK

Liverpool, Wolverhampton maçlarının ardından 10 Mart Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak. Wirtz'in bu karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı. Florian Wirtz, bu sezon Liverpool formasıyla 35 maçta 6 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
500

