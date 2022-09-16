Galatasaray maçı öncesi ilginç anlar! Yol kenarında koşan Dursun Özbek'i görenler gözlerine inanamadı
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Konyaspor'a karşı kapalı gişe oynayan Galatasaray'da mücadele öncesi stat çevresinde yoğun bir araç trafiği yaşandı. Bu trafikte kalarak maça geç kalma tehlikesi yaşayan sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, aracından indi ve stada koşarak gitti. Yol kenarında Özbek'i gören vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşarken o anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşma öncesinde Dursun Özbek'in objektiflere yakalanan görüntüsü gündem oldu.
DURSUN ÖZBEK TRAFİKTE SIKIŞTI KALDI
Konyaspor maçının biletlerini günler öncesinden tüketen Galatasaray taraftarı, NEF Stadı'nı hınca hınç doldurdu. Mücadele öncesi stat çevresinde büyük bir araç trafiği yaşanırken Başkan Dursun Özbek de bundan nasibini aldı. Trafikte mahsur kalan Özbek, karşılaşmaya yetişmek için aracından inmek zorunda kaldı.
ARACINDAN İNEREK STADA KOŞTU
Aracını terk ederek yol kenarında koşmaya başlayan Dursun Özbek'i gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada da büyük ilgi gören anlar binlerce etkileşim aldı.