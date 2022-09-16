Galatasaray maçı öncesi ilginç anlar! Yol kenarında koşan Dursun Özbek'i görenler gözlerine inanamadı

Konyaspor'a karşı kapalı gişe oynayan Galatasaray'da mücadele öncesi stat çevresinde yoğun bir araç trafiği yaşandı. Bu trafikte kalarak maça geç kalma tehlikesi yaşayan sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, aracından indi ve stada koşarak gitti. Yol kenarında Özbek'i gören vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşarken o anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.