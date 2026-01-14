Galatasaray maçı öncesi Atletico Madrid'de ayrılık! 40 milyon euroya satıldı

Gelecek hafta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Atletico Madrid'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.

GALLAGHER'IN YENİ ADRESİ TOTTENHAM

İngiltere Premier League ekibi Tottenham Hotspur, Aston Villa ile girdiği transfer yarışını kazanarak Atletico Madrid'den Conor Gallagher'ı kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, bu transfer için Atletico Madrid'e 40 milyon euro bonservis ödedi.

'ÖZEL ANLAR YAŞAMAK İSTİYORUM'

Tottenham ile uzun vadeli bir sözleşmeye imza atan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, transferi hakkında konuşarak 'Tottenham oyuncusu olmak istiyordum. Her şey çok hızlı gelişti. Taraftarların ne kadar büyük olduğunu biliyorum ve burada özel anlar yaşamak istiyorum.' yorumlarında bulundu.