Galatasaray-Liverpool maçının bilet fiyatları belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağında 10 Mart Salı günü İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk edeceği mücadelenin öncelikli biletleri satışa çıktı.

GENEL SATIŞ CUMA GÜNÜ

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre biletler, GSPlus Premium üyeleri ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu. Biletlerin genel satışı ise yarın saat 14.00'te Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için başlayacak. Futbolseverler, biletleri passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden alabilecek.

Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

Premium: 50 bin lira

Delux: 48 bin lira

Lux: 46 bin lira

Classic: 44 bin lira

1. Kategori: 30 bin lira

2. Kategori: 27 bin 500 lira

3. Kategori: 25 bin lira

4. Kategori: 22 bin 500 lira

5. Kategori: 21 bin lira

6. Kategori: 18 bin lira

7. Kategori: 17 bin lira

8. Kategori: 12 bin lira

9. Kategori: 10 bin lira

10. Kategori: 2 bin 700 lira

11. Kategori: 2 bin 300 lira