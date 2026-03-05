Haberler

Galatasaray-Liverpool maçının bilet fiyatları belli oldu

Galatasaray-Liverpool maçının bilet fiyatları belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray - Liverpool maçının bilet fiyatları belli oldu. Biletler 2.300 TL'den 50 bin TL'ye kadar çeşitli fiyatlardan satışa sunuldu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağında 10 Mart Salı günü İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk edeceği mücadelenin öncelikli biletleri satışa çıktı.

GENEL SATIŞ CUMA GÜNÜ

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre biletler, GSPlus Premium üyeleri ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu. Biletlerin genel satışı ise yarın saat 14.00'te Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için başlayacak. Futbolseverler, biletleri passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden alabilecek.

Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

Premium: 50 bin lira

Delux: 48 bin lira

Lux: 46 bin lira

Classic: 44 bin lira

1. Kategori: 30 bin lira

2. Kategori: 27 bin 500 lira

3. Kategori: 25 bin lira

4. Kategori: 22 bin 500 lira

5. Kategori: 21 bin lira

6. Kategori: 18 bin lira

7. Kategori: 17 bin lira

8. Kategori: 12 bin lira

9. Kategori: 10 bin lira

10. Kategori: 2 bin 700 lira

11. Kategori: 2 bin 300 lira

Cemre Yıldız
Haberler.com
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim

Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan korktu: Türkiye'den kaçabilirim
İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı

İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj
'Futbolda her şeyi bilen çocuk' yıllar sonra ortaya çıktı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görmeniz lazım
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim

Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan korktu: Türkiye'den kaçabilirim
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler

İran'da ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu

Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu