Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Galatasaray – Liverpool karşılaşması öncesi İstanbul'da ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bazı esnafların müşteri çekmek için işletmelerine Liverpool bayrağı astığı görüldü.

MÜŞTERİ ÇEKMEK İÇİN LIVERPOOL BAYRAĞI ASTILAR

Dev maç öncesinde özellikle turistik bölgelerdeki bazı işletmelerin vitrinlerine Liverpool bayrakları astığı dikkat çekti. Esnafın bu hamleyle İstanbul'a gelen İngiliz taraftarları işletmelerine çekmeyi hedeflediği ifade edildi.

MAÇ ÖNCESİ ŞEHİRDE HAREKETLİLİK

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray bu akşam RAMS Park'ta Liverpool'u ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadele öncesinde İstanbul'da hem taraftar hareketliliği hem de ticari hazırlıklar hız kazandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İşletmelerin Liverpool bayrağı asarak müşteri çekmeye çalıştığı görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar bu durumu ticari bir hamle olarak değerlendirirken bazıları ise ilginç buldu.