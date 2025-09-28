Haberler

Galatasaray, Liverpool Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Liverpool Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacağı maç öncesinde antrenmana devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başlayarak taktik çalışmalarla sona erdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında İngiliz ekibi Liverpool ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 12.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
