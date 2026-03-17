Galatasaray, Liverpool maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı için hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde idman yapan takım, Liverpool maçına dair taktiksel çalışmalara odaklandı ve Gabriel Sara'nın milli takım başarısı için kutlama yaptı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiltere temsilcisi Liverpool ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık idman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Liverpool maçının taktiksel organizasyonlarının üzerinde durulduğu öğrenildi.

İdmanda Brezilya Milli Takımı'na seçilen Gabriel Sara için kutlama yapıldı.

Galatasaray kafilesi, antrenmanın ardından İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçacak.

Kaynak: AA / Can Öcal
