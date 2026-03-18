Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final bileti için Liverpool deplasmanına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Galatasaray, çeyrek final yolunda Liverpool deplasmanına çıkacak. Anfield'taki rövanş maçı TSİ 23.00'te başlayacak.

UEFA'nın 25 Şubat'taki Juventus maçı nedeniyle verdiği ceza nedeniyle Galatasaray, Liverpool rövanşına seyircisi olmadan çıkacak.

Son 16 turunun ilk ayağında Galatasaray 10 Mart'ta evinde İngiliz ekibini 1-0 yenmişti.

Liverpool'da oynanacak karşılaşmada Galatasaray, galibiyet ya da beraberlik durumunda çeyrek finale yükselen takım olacak. Liverpool'un tek gol farkla galibiyeti durumunda ise maç uzatmalara gidecek.

Galatasaray, Liverpool engelini aşması halinde çeyrek finalde, Chelsea'yi dünkü maçta farklı skorla geçen Paris Saint-Germain ile eşleşecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Türk futbolu için çok önemli bir gece, sadece Galatasaray için değil. Oyuncularıma inanıyorum. Neden buradan turla ayrılmayalım diye hayal ediyorum. İnşallah bu hayalimizi gerçekleştiririz" diye konuştu.

Önceki maçta gördüğü kartla Davinson Sánchez bu maçta cezalı konumuna düştü ve takımda yer almıyor.

Galatasaray turnuvanın lig aşamasında 30 Eylül 2025'te Liverpool'u evinde ağırlamış ve rakibini 1-0 yenmeyi başarmıştı.

10 Mart'taki ilk maçta alınan 1-0'lık galibiyet sonrası Okan Buruk, "Artık her takımı yenebileceğimize, geçebileceğimize inanıyoruz" dedi.

İkinci maç için, "Orada gol atarak başlarsak rakibin baskısının üstesinden gelebiliriz. Çok zor bir maç bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Liverpool'un karnesi

Premier Lig'te geçen sezonu şampiyon tamamlayan Liverpool, flaş transferlerle bu sezona da hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de İngiltere'de çok iddialı girdi.

Ancak Arne Slot yönetiminde işler umulduğu gibi gitmedi.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında henüz ikinci maçında, deplasmanda Galatasaray'a kaybeden takım, daha sonra Premier Lig'te de irtifa kaybetti.

30 maç sonunda topladığı 49 puanla Premier Lig'in beşincisi konumunda olan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde ise nispeten daha parlak bir yol izledi.

Lig aşamasını, sekiz maçta altı galibiyet ve iki mağlubiyetle Tottenham'ın hemen önünde üçüncü sırada tamamladılar.

Fransız forvet oyuncusu Hugo Ekitiké takımının en golcü oyuncusu.

Bu sezon farklı mevkilerde rol alan Macar orta saha Dominik Szoboszlai de yükselen performansıyla öne çıkan başka bir oyuncu.

Duran toplarda da kayda değer bir verim sağlayan Szoboszlai de dikkat çeken bir performans sergiledi.