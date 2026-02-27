Haberler

Galatasaray-Liverpool eşleşmesinde maç takvimi belli oldu

Güncelleme:
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Liverpool maçlarının tarihleri belli oldu. İlk maç 10 Mart'ta, rövanş 18 Mart'ta oynanacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile yapacağı maçların takvimi belli oldu.

UEFA'nın açıklamasına göre, sarı-kırmızılı takım eşleşmenin ilk ayağında 10 Mart Salı günü, TSİ 20.45'te İngiliz ekibini sahasında ağırlayacak.

İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi ise 18 Mart Çarşamba günü, TSİ 23.00'te Anfield Road Stadı'nda oynanacak.

Tur atlayan takım, çeyrek finalde Paris Saint-Germain-Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



