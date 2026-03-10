Haberler

Galatasaray'da Liverpool galibiyeti sevinci

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u 1-0 mağlup ederek büyük bir sevinç yaşadı. Futbolcular ve teknik ekip, galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, Liverpool galibiyetinin sevincini taraftarıyla birlikte kutladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray evinde karşılaştığı İngiliz temsilcisi Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar büyük sevinç yaşadı. İlk olarak futbolcular ve teknik ekip, Kuzey tribününe karşı kol kola girerek taraftarlarla birlikte marşlar söyleyerek galibiyeti kutladı. Daha sonra taraftarın isteğini kırmayan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, üçlü çektirdi. - İSTANBUL

500

