Osimhen'de kritik gün

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 4-0 kaybeden Galatasaray'da önemli oyuncuların sakatlıkları endişe yarattı. Osimhen kolunu kırarken, Noa Lang başarılı bir operasyon sonrası taburcu oldu. Nijeryalı futbolcu Osimhen'in durumu pazartesi günü yapılacak kontrollerle belli olacak.

  • Victor Osimhen'in kolu kırıldı ve durumu pazartesi günü yapılacak kontrollerle belli olacak.
  • Noa Lang'ın sağ baş parmağında ciddi bir kesik meydana geldi ve başarılı bir operasyon geçirdikten sonra taburcu edildi.
  • Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, milli ara nedeniyle takıma 5 gün izin verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Liverpool'a 4-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda eden Galatasaray'da takımın önemli isimleri de yaşadıkları sakatlıklarla oyuna devam edememişti.

OSIMHEN'İN DURUMU PAZARTESİ GÜNÜ BELLİ OLACAK

İlk yarıda rakibiyle girdiği pozisyonda kolu kırılan Osimhen, mücadeleye devam edememişti. Eli alçıya alınan golcü futbolcu, Nijerya'ya ailesinin yanına gitti. Oyuncunun durumu pazartesi günü yapılacak kontrollerle belli olacak. Yapılacak kontrollerin ardından Osimhen'in ameliyat olup, olmayacağına karar verilecek.

LANG AMELİYATININ ARDINDAN TABURCU OLDU

Öte yandan ikinci yarının başında oyuna dahil olan ve sağ baş parmağında ciddi bir kesik meydana gelen Noa Lang ise İngiltere'de başarılı bir operasyon geçirdi. Operasyonun ardından taburcu edilen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Hollanda'ya ailesinin yanına gidiyor.

TAKIMA 5 GÜN İZİN

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, milli ara nedeniyle takıma 5 gün izin verdi. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta ortasında hazırlıklarına yeniden başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
