Galatasaray, satın alma opsiyonuyla Ugochukwu'yu kiraladı
Galatasaray, İngiltere'nin Burnley takımından 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiraladı. Geçici transfer için 3 milyon sterlin ödenecek, satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon sterlin.
Galatasaray, İngiltere ekibi Burnley'den Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun şarta bağlı satın alma opsiyonuyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.
Ayrıca oyuncu için kulübü Burnley'e 3 milyon sterlin geçici transfer bedeli ödeneceği, şarta bağlı satın alma opsiyonunun ise 22 milyon 500 bin sterlin olduğu bildirildi.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için 2 milyon 650 bin avro ödeneceği belirtildi.