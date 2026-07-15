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Galatasaray, satın alma opsiyonuyla Ugochukwu'yu kiraladı

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Galatasaray, İngiltere'nin Burnley takımından 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiraladı. Geçici transfer için 3 milyon sterlin ödenecek, satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon sterlin.

Galatasaray, İngiltere ekibi Burnley'den Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun şarta bağlı satın alma opsiyonuyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Ayrıca oyuncu için kulübü Burnley'e 3 milyon sterlin geçici transfer bedeli ödeneceği, şarta bağlı satın alma opsiyonunun ise 22 milyon 500 bin sterlin olduğu bildirildi.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için 2 milyon 650 bin avro ödeneceği belirtildi.

Kaynak: AA / Can Öcal
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