Galatasaray, Lazio ile Beraberlikle Hazırlık Maçını Tamamladı

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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'nın Lazio takımı ile oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Maçta Lucas Torreira'nın iki golüyle dikkat çekilirken, takım kalesinde her hazırlık maçında gol yedi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'taki karşılaşmaya Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Ismail Jakobs, Roland Sallai 11'i ile sahaya çıktı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan "Cimbom", Lucas Torreira'nın 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım, 33. dakikada kullandığı kornerde Sanchez'in kendi kalesine attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Lazio, 45+1. dakikada Zaccagni'nin fileleri havalandırmasıyla soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle gitti.

Teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarının başında Yunus Akgün'ü oyuna alırken, Eren Elmalı'yı kenara çekti. Buruk, 62. dakikada Lemina yerine Barış Alper Yılmaz, Sane yerine Ahmed Kutucu, Abdülkerim yerine Derrick Köhn ve Kaan yerine Elias Jelert'i sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, 75. dakikada da Jakobs-Arda Ünyay değişikliğini yaptı. Buruk, 83. dakikada ise Torreira yerine Eyüp Aydın, Sallai yerine Kazımcan Karataş, Sara yerine Metehan Baltacı ve Sanchez yerine de Victor Nelsson'u oyuna soktu.

Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Torreira'nın 74. dakikada attığı golle 2-2'lik eşitliği sağladı. Maçta başka gol olmadı ve müsabaka 2-2 sona erdi.

Hazırlık maçlarında kaybetmedi

Galatasaray, yeni sezon öncesi yaptığı 5 hazırlık maçında da mağlup olmadı.

İlk hazırlık müsabakasına İstanbul'da Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u yenen "Cimbom", sonrasında Avusturya'daki kampta Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker ve İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari ile mücadele etti. Galatasaray, söz konusu maçları 2-1 ve 3-1'lik skorlarla galip tamamladı.

Hazırlıklarına İstanbul'da devam eden sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup ettikten sonra Serie A'dan Lazio ile 2-2 berabere kaldı.

Bütün hazırlık maçlarında gol yedi

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık maçında da kalesini gole kapatamadı.

Ümraniyespor ve Lazio karşılaşmalarında kalesinde 2'şer gol gören "Cimbom", Admira Wacker, Cagliari ile Strasbourg karşılaşmalarında da birer gol yedi.

Torreira "Duble" yaptı

Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Torreira, attığı 2 golle maça damga vurdu.

Tecrübeli orta saha, 10. ve 74. dakikalarda attığı golle takımına büyük katkı sağladı.

Maç sonrasında taraftar, Torreira'nın üçlü çektirmesini istedi. Uruguaylı oyuncu, Eyüp Aydın'ı yanına alarak taraftara üçlü çektirdi.

Filistin için pankartlar açıldı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, geçen sezon olduğu gibi Filistin'de yaşanan soykırıma tepki göstermeye devam etti.

Taraftarlar, müsabakadan önce kale arkalarındaki tribünlerde İngilizce, "Bırakın Gazze'deki bebekler yaşasın", "Özgür Filistin" ve "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" yazılı pankartlar açtı.

Leroy Sane, UltrAslan bayrağıyla tur attu

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, elindeki UltrAslan bayrağı ile sahada tur attı.

Elindeki bayrakla sahada tur atan Alman futbolcu, her iki kale arkasına da giderek sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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