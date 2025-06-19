Galatasaray'la anılan genç golcü, 1. Lig ekibine transfer oldu

Galatasaray'la anılan genç golcü, 1. Lig ekibine transfer oldu
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Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Ayvalıkgücü Belediyespor'un genç golcüsü Ali Habeşoğlu, 1. Lig ekibi Bodrum FK'ye transfer oldu.

Süper Lig'de küme düşen ve önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Bodrum FK transferde ilk hamlesini yaptı.

GALATASARAY'LA ANILIYORDU

İsmi Süper Lig devi Galatasaray ile anılan Ayvalıkgücü Belediyespor'un 20 yaşındaki genç golcüsü Ali Habeşoğlu, 1. Lig ekibi Bodrum FK ile anlaşma sağladı. Ayvalıkgücü Belediyespor, bir açıklama yaparak Ali Habeşoğlu'nun Bodrum FK'ye transferini duyurdu ve "Oyuncumuz Ali Habeşoğlu'nun, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Ayvalıkgücü formasını giydiği süre boyunca göstermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Ali'ye teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun, Ali Habeşoğlu!" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Somaspor'dan Ayvalıkgücü'ne transfer olan 1.90 boyundaki genç yıldız, 3. Lig'de 21 gol atma başarısı göstermiş ve U20 Milli Takımı'na da seçilmişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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