Dursun Özbek: Biz büyük bir aileyiz - Haberler

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek, yönetim kurulu listesini Nef Stadyumu'nda bulunan divan başkanlığına teslim etti.12 Haziran'da yapılacak seçim için hazır olduklarını belirten Özbek, "Biz Galatasarayız. Bizde sen-ben yok. Sadece Galatasaray var" dedi.

Sarı kırmızılı takımın büyük bir aile olduğuna vurgu yapan Özbek, "Bugün tarihi bir gün. Seçim için müracaatımızı yaptık. Bu süreçte bana inanan, benle beraber yürümeyi kabul eden bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten geçeceğiz. Bu süreçte seçim yarışına giren değerli Eşref kardeşime de başarılar diliyorum. Bildiğiniz gibi 11 Haziran'da seçimimiz var. 12 Haziran'ı sabırsızlıkla bekliyoruz. Galatasaray'ın mali bağımsızlığını ve sporda başarılı sürecini kulübümüze yaşatmak üzere projelerimiz var. Bu projelerimizi 12 Haziran'dan sonra devreye almak için sabırsızlanıyoruz. Bildiğiniz gibi bugünden itibaren başlayan seçim sürecinde de bu projeleri anlatacağız. Biz Galatasarayız. Bizde sen-ben yok. Sadece Galatasaray var. Biz büyük bir aileyiz. Bu seçim sürecinde, Galatasaray'ın etik değerlerine yakışan bir yarışma olacağını biliyorum. Hep öyle olmuştur. Bu hizmet yarışına giren herkese de bu seçimin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Galatasaray'a hizmet verebilecek iyi bir ekipleri olduğunu belirten Özbek, "Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek bir ekibimiz var. Geçmişten aldığımız dersler var. Geçmişten gelen deneyimimiz var. Ekibe baktığınız zaman zaten şu an gelemeyen arkadaşlarım var. Listeyi okuduğunuz zaman liste her şeyi söylüyor. Geçmişten gelen deneyimlerle de bundan sonraki süreci Galatasaray'a çok faydalı yöneteceğimizden kimsenin endişesi olmasın. Erden kardeşim de planladığımız gibi Sportif AŞ'de yer alacak. Ayrıca kendisinin çok deneyimli olduğu gayrimenkul projelerinin geliştirilmesinde de en önde kulübüne hizmet edecek. Kendisine vereceği katkılardan dolayı teşekkür ederim. Bir teşekkür de ekibimde bulunan değerli kardeşim Cemal Özgörkey, Metin Öztürk kardeşim ve bütün arkadaşların hepsine başarılar diliyorum. İnşallah iyi bir süreç olacak. İnşallah kazanan Galatasaray olacak. Biz hep beraberiz. Birleşme diye bir şey yok. Galatasaray'da birleşme ayrılıklarda olur. Bizim bir aile olduğumuzu söyledim. Bir ailenin bireyleriniz sadece" diye konuştu.