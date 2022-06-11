Galatasaray Kulübünün kongresi başladı - Haberler

Galatasaray Kulübünün kongresi başladı Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı. Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı. Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantının açılış konuşmasını yapan başkan Burak Elmas, görev süreleri boyunca kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, başkan adaylarına başarılar diledi. Genel kurulda ilk olarak kongre divan başkanlığına Asena Yılmazkaya Dinçbaylı seçildi. Eski başkanlardan Dursun Özbek ile eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlık yarışı vereceği kongrede, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sandık görevlilerinin onaylanması işlemine geçildi. AA / Ercan Çakar - Spor Tevfik Fikret Burak Elmas Galatasaray Spor Haberler

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