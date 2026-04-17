Galatasaray'da seçimli olağan genel kurul tarihi belli oldu

Galatasaray Kulübünde seçimli olağan genel kurul tarihi belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, olağan genel kurulun, 16 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirileceği, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ise ikinci toplantının 23 Mayıs Cumartesi günü aynı yer ve saatte olacağı belirtildi.