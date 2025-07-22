Galatasaray Kulübü Borçlarını Tamamen Ödedi

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Galatasaray Kulübü, Bankalar Birliği anlaşması kapsamındaki tüm borçlarını ödendiğini duyurdu. Kulüp, T.C. Ziraat Bankası ve Denizbank konsorsiyumu ile yapılan kredi anlaşmasının detaylarını paylaştı.

Galatasaray Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Bankalar Birliği anlaşması kapsamındaki borçlarının tamamının ödendiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "T.C. Ziraat Bankası ve Denizbank'dan oluşan konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış, 05/2021 döneminde ve 02/2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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