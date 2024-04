Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması Açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkacağını açıklamasıyla ilgili olarak, "Pazar günkü maçta inşallah aklıselim galip gelir. Neticede Cumhuriyet'in 100. yılının Süper Kupası. Tarih bunu yazacaktır." dedi.

Depremden etkilenen bölgeleri ziyaret etmek için Turkcell Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak Şanlıurfa'ya bir gün erken geldiğini belirten Özbek, kaldıkları otelin önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray olarak deprem bölgelerine yoğun bir ilgilerinin olduğunu, geride kalan hafta da Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen vatandaşlarla birlikte iftar yaptıklarını vurgulayan Özbek, bölgenin morale ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Bu manada Süper Kupa maçında bölge halkına dokunmak istediklerini dile getiren Özbek, "Pazar günü oynanacak maçın Şanlıurfa'ya alınmasının sebebi de buydu. Maç gelirinin tamamının depremden etkilenen vatandaşlar için verilmesi planlanmıştı. Bir de Şanlıurfa'nın Fenerbahçe- Galatasaray derbisini seyretmesi gibi bir amacımız vardı. Bu takımlar, bu bölgeye çok fazla gelmiyorlar. Bu derbiyi izlemelerini çok arzu ediyoruz. Burada büyük bir Galatasaray kitlesi var. Bizim futbolcularımız da bu çocukları görsün, bu çocuklar da bu maçı izlesin istiyoruz. Pazar günkü maçta inşallah aklıselim galip gelir. Neticede Cumhuriyet'in 100. yılının Süper Kupası. Tarih bunu yazacaktır." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik'in karşılaşmanın 90 dakika oynanmayacağı yönündeki açıklamalarıyla ilgili de konuşan Özbek, şunları kaydetti:

"100. yılın Süper Kupası... İki güzide takım bu maçı oynayacak, birisi kazanacak ama tarihe iki takımın oynadığı geçecek. Bu maçlar, bu lig oynanmak üzere planlandı. Oynamamak üzerine senaryo yazanlar, oynamamak üzere harekete geçenler bunu bir kez daha düşünsün. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray, Türk futbolunun önemli kulüpleri. İki kulüp olarak neredeyse 60 milyon kişiye hitap ediyoruz. Ne var ki biz bu maçı oynasak, Şanlıurfa'daki Fenerbahçelilere, Galatasaraylılara bu derbi keyfini yaşatsak, çocuklar televizyonda izledikleri oyuncuları görse, ne var bunda? Onun için ben hala umudumu taşıyorum, aklıselimin galip geleceğini ve futbolun farklı zeminlere taşınmasının bu sayede son bulacağını düşünüyorum. Bir sürü senaryo konuşuluyor."

"Bu kupanın tarihi evvelinden belirlendi, herkesin onayıyla yapıldı"

Müsabakanın yarıda kalması ve maçın sonucuyla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) vermesi durumunda kupa töreninin olmama ihtimaliyle ilgili nasıl tavır takınacakları hakkındaki soruyu yanıtlayan Özbek, şöyle konuştu:

"Pazar günü göreceğiz. Bir görelim, ona göre yorumumuzu yaparız. Bu bir futbol maçı. Futbolun keyif veren tarafını almak yerine, neden buradaki insanların beklentisine karşı tavır takınalım? Bu kupanın tarihi evvelinden belirlendi, herkesin onayıyla yapıldı. Buradaki insanlar beklentiye girdi. Biletlerini almışlar, uzaktan gelenler var, maç oynanacak diye bekliyorlar. Neden bu keyiften mahrum edilsinler, ben anlamıyorum. Sahaya çıkınca kupayı alır mıyız, almaz mıyız, bunlar bu işin teferruatı. Özellikle bu maçın Şanlıurfa'ya alınmasının amacını iyi anlamak lazım. Burası, ülkemizin çok önemli bir parçası. Buradaki taraftarların da bu derbiyi izleme hakkı olduğunu düşünüyorum."

"Galatasaray, Avrupa kupalarından elenmeyip yoluna devam etseydi Süper Kupa maçının ertelenip ertelenmemesiyle ilgili tavrı ne olurdu?" sorusuna Özbek, "Biz ne yaparsak yapalım fikstürün biteceği tarih belli. Avrupa Şampiyonası var ve 3 günde bir maç oynama durumundayız. Buna da alışmamız gerektiğini düşünüyorum. Sadece bu sene değil, her sene böyle. Avrupa'ya giden takımlar 3 günde bir maç oynamak için hazırlıklı olmalı. Bu tarihi tespit ederken federasyon her iki kulübe de sordu. Maçın oynanacağı güne denk gelen bu dönemde söylenenlerin pek de samimi olduğunu düşünmüyorum. Bu kupa her sene tekerrür ediyor. Kulüplerin hepsinin müzesinde bu kupadan var. Ama bu kupanın önemi Cumhuriyetimizin 100. yılının kupası olması. Bütün kulüpler 100. yıl için çok güzel kutlamalar yaptı, bu da onun kupası. Bir şölen haline getirmek yerine, amacın dışında konuşarak bu kupayı değersizleştirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Konumuz futbol. Yeşil sahanın dışında konuşulan, uygulanan şeylerin Türk futboluna fayda getirmeyeceğini düşünüyorum." cevabını verdi.

"Pazar günkü maç bir fırsattır"

Sosyal medyada Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarıyla ilgili, "Bugün bunu konuşmak için burada değilim." diyen Dursun Özbek, şunları ifade etti:

"Yarın takımım gelecek. Erken gelmemin bir tek sebebi var, burası depremden etkilenmiş bölge. Burada beni görmek isteyen, bana sarılmak isteyen taraftarlarımız var. Onların yanına gideceğim, onlarla oturup dertlerini dinleyeceğim. Depremle ilgili acıların yavaş yavaş unutulduğunu düşünüyorum. Bizim Galatasaray olarak amacımız bu acıların unutulmaması. Devletimiz acıları hafifletmek için elinden geleni yapıyor ama bizlere de sivil toplum kuruluşu olarak görev düşüyor. Dolayısıyla erken geldim. Burada bugün ve yarın depremden etkilenenleri ziyaret etmek istiyorum."

Son olarak pazar günkü maçın futboldaki gergin ortamın düzelmesi için fırsat olduğunu söyleyen Özbek, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Ben bu manada dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyorum. Pazar günkü maç bir fırsattır. Dostça bir maç oynamak, bunu şölen havasına çevirmek bir fırsattır. Fenerbahçe de Türkiye Cumhuriyeti içinde önemli bir kulüp. Aklıselimin galip geleceğini düşünüyorum. Bu manada onların camiasında da böyle düşünen insanlar olduğunu biliyorum. İnşallah pazar günü benim özlediğim gibi bayram havasında bir maç oynarız."