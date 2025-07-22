Galatasaray Kulübü, Bankalar Birliği Yapılandırmasından Çıktı
Galatasaray Kulübü, Ziraat Bankası ve Denizbank ile olan kredi anlaşmasını kapatarak Bankalar Birliği yapılandırmasından çıktığını duyurdu. Yapılandırma, 2023 yılına kadar uzatılmıştı.
Galatasaray Kulübü, "Bankalar Birliği yapılandırmasından" çıktığını duyurdu.
Kulübün açıklamasında, "T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış, 05/2021 döneminde ve 02/2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır. " denildi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor