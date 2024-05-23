Galatasaray Kulübü Aile Günü Etkinliğinde Buluştu
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve teknik kadro, aileleri ile birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen Aile Günü etkinliğinde bir araya geldi.
Galatasaray Kulübü, Aile Günü etkinliğinde bir araya geldi.
Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Sportif A.Ş.yöneticileri, futbolcular ve teknik kadro, aileleri ile birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte buluşarak keyifli anlar yaşadı. - İSTANBUL