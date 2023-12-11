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Galatasaray, Kopenhag deplasmanına gitti

11 Aralık 2023 16:45 Güncelleme: 16:46 Abone Ol

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son maçında Kopenhag ile karşılaşacak olan Galatasaray, Danimarka'ya hareket etti. Takım, son çalışmasını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.