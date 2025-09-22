Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 Yenerek 6'da 6 Yaptı

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında Tümosan Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının kapanış mücadelesinde Galatasaray, sahasında Tümosan Konyaspor'la karşılaştı. Sarı kırmızılılar, Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren goller; 23. dakikada Yunus Akgün, ilk yarının uzatma dakikalarında Mauro Icardi (45+1) ve 64. dakikada Lucas Torreira'dan geldi. Konuk ekip Konyaspor'un tek golü ise 80. dakikada Umut Nayir kaydetti.

Galatasaray'dan 6'da 6

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'deki 6. maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 18'e yükseltti. Aslan, bu sonuçla haftayı zirvede tamamladı ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi. 18 puana sahip Galatasasaray'ı 12 puan ve averajla ikinci sırada olan Göztepe ve 3. sırada 12 puana sahip Fenerbahçe takip ediyor.