Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 Mağlup Etti
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Yunus Akgün, Icardi ve Torreira'nın golleriyle öne geçerken, Konyaspor'un tek golünü Umut Nayir attı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 69 Sanchez), Torreira (Dk. 68 Lemina), İlkay Gündoğan (Dk. 75 Berkan Kutlu), Sane, Yunus Akgün (Dk. 68 Sara), Barış Alper Yılmaz (Dk. 74 Kaan Ayhan), Icardi
TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Dk. 81 Bjorlo), Ndao (Dk. 46 Tunahan Taşçı), Melih İbrahimoğlu (Dk. 69 Jin-Ho), Bardhi (Dk. 88 Stefanescu), Muleka (Dk. 81 Pedrinho), Umut Nayir
Goller: Dk. 23 Yunus Akgün, Dk. 45+1 Icardi, Dk. 64 Torreira ( Galatasaray ), Dk. 80 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor )
Sarı kart: Dk. 4 Torreira ( Galatasaray )
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.
48. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda, kaleci Deniz Ertaş topu direk dibinden kurtardı.
49. dakikada Sallai'nin yaklaşık 35 metreden şutunda, Deniz Ertaş'ın elinden kaçırdığı meşin yuvarlak kornere gitti.
64. dakikada Galatasaray aradaki farkı 3'e çıkardı. Sallai'nin sağ taraftan kullandığı taç atışı sonrası topla buluşan Torreira'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0
73. dakikada Tunahan Taşçı'nın pasıyla topla buluşan Muleka'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı yakın direkten kornere gönderdi.
80. dakikada Konyaspor, farkı 2'ye indirdi. Tunahan Taşçı'nın topuk pasıyla ceza yayında topla buluşan Umut Nayir, Abdülkerim Bardakcı'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası ön çizgisinde yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1
82. dakikada Bjorla'nın pasında sol kanatta topla buluşan Pedrinho'nun ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.
83. dakikada sol taraftan kullanılan korner sonrasında Galatasaray savunmasından seken topu ceza sahası içi sol çaprazında önünde bulan Uğurcan Yazğılı'nın vuruşunda, kaleci Uğurcan sağına yatarak meşin yuvarlağı kurtardı.
84. dakikada Bardhi'nin sağ taraftan kullandığı kornerde topla buluşan Tunahan Taşçı, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti ancak kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi.
Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 3-1 kazandı.