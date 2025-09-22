Galatasaray, Konyaspor'u 2-0 Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada orta alanda topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza yayı sol tarafından ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Deniz Ertaş ayağıyla golü önledi. Pozisyonun devamında top penaltı noktası yakınında Yunus Akgün'ün önünde kaldı ve savunmayı çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

38. dakikada Leroy Sane'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Roland Sallai'nin yaptığı vuruşta kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı kurtardı.

45+1. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Barış Alper Yılmaz'ın pasında Yunus Akgün topukla Mario Icardi'ye bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmada Adil Demirbağ'a da çarpan meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti. 2-0

Stat: Rams Park

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Arda Ünyay, Mario Lemina

Teknik Direktör: Okan Buruk

Konyaspor: Deniz Ertaş, Yhoan Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Marko Jevtovic, Alassane Ndao, Melih İbrahimoğlu, Enis Bardhi, Jackson Muleka, Umut Nayir

Yedekler: Bahadır Güngördü, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Pedrinho, Marius tefanescu, Josip Calusic, Melih Bostan, Riechedly Bazoer, Jin-ho Jo, Morten Bjorlo

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Yunus Akgün (dk. 23), Mauro Icardi (dk. 45+1) (Galatasaray)

Sarı kart: Lucas Torreira (Galatasaray) - İSTANBUL