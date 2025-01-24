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Galatasaray Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray Konyaspor Maçına Hazırlanıyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Ahmet Kutucu da ilk antrenmanına çıkarken, sakatlıktan dönen Gabriel Sara da takımla çalıştı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlarken, yeni transfer Ahmet Kutucu da ilk antrenmanına çıktı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Öte yandan sarı-kırmızılıların Eyüpspor'dan transfer ettiği golcü oyuncu Ahmet Kutucu, sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanına çıkarken, sakatlıktan dönen Gabriel Sara da idmanın tamamında takımla çalıştı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Konyaspor'u konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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