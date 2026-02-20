Haberler

Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi

Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, taraftarlarının coşkulu karşılamasıyla Konya'ya ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Konya'ya geldi.

Konya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, kentteki taraftarı ellerinde pankart ve atkılarla karşıladı.

Taraftarlar, havalimanından ayrılan teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara tezahürat ve alkışlarla destek verdi.

Galatasaray kafilesi, kara yoluyla kamp yapacağı şehir merkezindeki otele geçti.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yarın 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Kaynak: AA / Savaş Güler
