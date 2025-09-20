Haberler

Galatasaray, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Tümosan Konyaspor maçı hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam ediyor. Antrenmanda pas çalışmaları ve çift kale maç yapıldı.

GALATASARAY Futbol Takımı, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Tümosan Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
