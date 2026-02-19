Haberler

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaparak başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda dinamik ısınma ve topa sahip olma çalışmaları yapıldı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 14.10'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

