Galatasaray'da TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıkları
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Dinamik ısınma ile başlayan antrenman, iki grup halinde yapılan çalışmalarla devam etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpte yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla antrenmana devam eden sarı-kırmızılı ekip, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maç yaparak idmanı sonlandırdı.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul