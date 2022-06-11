Galatasaray kongresinde sandıkların yarısı açıldı, Hamamcıoğlu 1141-991 önde - Haberler

Galatasaray kongresinde sandıkların yarısı açıldı, Hamamcıoğlu 1141-991 önde Galatasaray Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda ilk 12 sandık açıldı. Galatasaray Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda ilk 12 sandık açıldı. Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen seçimde toplam 24 sandıktan 12'si açılırken, açılan sandıklar sonucunda beyaz oylar hariç toplamda 1141 oya ulaşan Eşref Hamamcıoğlu (Sarı Liste), seçim yarışını önde götürüyor. Dursun Özbek (Kırmızı Liste) ise 991 oyla Hamamcıoğlu'nu takip ediyor. İlk 12 sandıktaki oy dağılımı şu şekilde: 1'İNCİ SANDIK Eşref Hamamcıoğlu: 76 Dursun Özbek: 97 2'NCİ SANDIK Eşref Hamamcıoğlu: 113 Dursun Özbek: 107 3'ÜNCÜ SANDIK Eşref Hamamcıoğlu: 98 Dursun Özbek: 92 4'ÜNCÜ SANDIK Eşref Hamamcıoğlu: 106 Dursun Özbek: 86 5'İNCİ SANDIK Eşref Hamamcıoğlu: 122 Dursun Özbek: 63 6'NCI SANDIK Eşref Hamamcıoğlu: 121 Dursun Özbek: 71 7'NCİ SANDIK Eşref Hamamcıoğlu: 95 Dursun Özbek: 80 8'İNCİ SANDIK Eşref Hamamcıoğlu: 85 Dursun Özbek: 91 9'UNCU SANDIK Eşref Hamamcıoğlu: 64 Dursun Özbek: 65 10'UNCU SANDIK Eşref Hamamcıoğlu: 93 Dursun Özbek: 74 11'İNCİ SANDIK Eşref Hamamcıoğlu: 70 Dursun Özbek: 81 12'NCİ SANDIK Eşref Hamamcıoğlu: 98 Dursun Özbek: 84 Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor Eşref Hamamcıoğlu Dursun Özbek Galatasaray Spor Haberler

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