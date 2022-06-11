Galatasaray kongresinde sandıkların yarısı açıldı, Hamamcıoğlu 1141-991 önde - Haberler

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Galatasaray kongresinde sandıkların yarısı açıldı, Hamamcıoğlu 1141-991 önde

Demirören Haber Ajansı - Ata Selçuk - Spor
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Galatasaray kongresinde sandıkların yarısı açıldı, Hamamcıoğlu 1141-991 önde

Galatasaray Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda ilk 12 sandık açıldı.

Galatasaray Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda ilk 12 sandık açıldı.

Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen seçimde toplam 24 sandıktan 12'si açılırken, açılan sandıklar sonucunda beyaz oylar hariç toplamda 1141 oya ulaşan Eşref Hamamcıoğlu (Sarı Liste), seçim yarışını önde götürüyor. Dursun Özbek (Kırmızı Liste) ise 991 oyla Hamamcıoğlu'nu takip ediyor.

İlk 12 sandıktaki oy dağılımı şu şekilde:

1'İNCİ SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 76

Dursun Özbek: 97

2'NCİ SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 113

Dursun Özbek: 107

3'ÜNCÜ SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 98

Dursun Özbek: 92

4'ÜNCÜ SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 106

Dursun Özbek: 86

5'İNCİ SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 122

Dursun Özbek: 63

6'NCI SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 121

Dursun Özbek: 71

7'NCİ SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 95

Dursun Özbek: 80

8'İNCİ SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 85

Dursun Özbek: 91

9'UNCU SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 64

Dursun Özbek: 65

10'UNCU SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 93

Dursun Özbek: 74

11'İNCİ SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 70

Dursun Özbek: 81

12'NCİ SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 98

Dursun Özbek: 84


Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor

Eşref Hamamcıoğlu Dursun Özbek Galatasaray Spor Haberler

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